Anne Roumanoff l’expérience de la vie Palais des sports de Lauga Bayonne

Anne Roumanoff l’expérience de la vie

Salle lauga Lauga 1 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit. .

Salle lauga Lauga 1 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

