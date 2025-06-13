Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie Gare du Midi Biarritz

Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel, en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre. On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit. .

