Anne Roumanoff : L’expérience de la vie Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 20:00 –

Gratuit : non 36 € / 49 € 36 € / 49 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/anne-roumanoff.html Tout public

One woman show L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée, mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société : des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel, en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/anne-roumanoff.html