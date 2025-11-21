Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie Montélimar
Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie Montélimar vendredi 21 novembre 2025.
Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie
Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 39 – 39 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 22:30:00
Date(s) :
2025-11-21
Anne Roumanoff présentera son spectacle L’Expérience de la Vie
.
Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 67 00 84 strateges.organisation@wanadoo.fr
English :
Anne Roumanoff presents her show L?Expérience de la Vie (The Experience of Life)
German :
Anne Roumanoff präsentiert ihre Show L?Expérience de la Vie (Die Erfahrung des Lebens)
Italiano :
Anne Roumanoff presenta il suo spettacolo L’esperienza della vita
Espanol :
Anne Roumanoff presenta su espectáculo L’Expérience de la Vie (La experiencia de la vida)
L’événement Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie Montélimar a été mis à jour le 2025-09-30 par Montélimar Tourisme Agglomération