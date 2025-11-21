Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie

Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 45 EUR

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 22:30:00

2025-11-21

Anne Roumanoff présentera son spectacle L’Expérience de la Vie

Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 67 00 84 strateges.organisation@wanadoo.fr

English :

Anne Roumanoff presents her show L?Expérience de la Vie (The Experience of Life)

German :

Anne Roumanoff präsentiert ihre Show L?Expérience de la Vie (Die Erfahrung des Lebens)

Italiano :

Anne Roumanoff presenta il suo spettacolo L’esperienza della vita

Espanol :

Anne Roumanoff presenta su espectáculo L’Expérience de la Vie (La experiencia de la vida)

L’événement Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie Montélimar a été mis à jour le 2025-09-30 par Montélimar Tourisme Agglomération