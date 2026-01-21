ANNE ROUMANOFF L’EXPÉRIENCE DE LA VIE

Quillan Aude

2026-02-07 20:30:00

2026-02-07

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le coeur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.

Place de la gare Quillan 11500 Aude Occitanie

English :

The experience of life as told by an experienced woman who is always surprised and amused by society?s transformations: from automatic supermarket checkouts to self-help books, from the instability of love relationships to the transformations of language, Anne Roumanoff observes her contemporaries with jubilation. She doesn’t judge them, she tries to understand them.

You leave the show with a happy heart. Anne?s humor doesn?t divide, it unites.

