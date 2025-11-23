Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie REPORTÉ AU 07/06/26 Gare du Midi Biarritz

Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie REPORTÉ AU 07/06/26

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

SPECTACLE REPORTÉ le 07/06/26 à 19h.

Les billets achetés restent valables pour la date de report.

En cas d’indisponibilité sur votre date de report, vous avez la possibilité de procéder à une demande de remboursement avant le 14/01/26.

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel, en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre. On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit. .

