ANNE ROUMANOFF, L’EXPÉRIENCE DE LA VIE Vias

ANNE ROUMANOFF, L’EXPÉRIENCE DE LA VIE Vias vendredi 6 février 2026.

ANNE ROUMANOFF, L’EXPÉRIENCE DE LA VIE

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques, des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation.

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques, des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation.

Elle ne les juge pas, elle essaie de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux.

L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.

De et avec Anne Roumanoff

Mise en scène Gil Galliot

Réservation

Le Théâtre de l’Ardaillon possède sa propre billetterie en ligne, les achats s’effectuent aussi via les réseaux de distribution francebillet.com, ticketmaster, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan, Cultura, Cora et Leclerc.

Au guichet Horaires

Lundi de 13h30 à 17h,

Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,

Jeudi de 13h30 à 17h,

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi et dimanche 2 h avant le spectacle

Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle

#SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT

#SAISONCULTURELLEVIAS .

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

English :

The experience of life as told by an experienced woman who is always surprised and amused by society?s transformations: from automatic checkouts and supermarkets to self-help books, the instability of relationships and the transformations of language, Anne Roumanoff observes her contemporaries with jubilation.

German :

Die Lebenserfahrung einer erfahrenen Frau, die immer noch überrascht und amüsiert über die Veränderungen in der Gesellschaft ist. Von den automatischen Kassen in den Supermärkten über die Instabilität der Liebesbeziehungen und die Veränderungen in der Sprache bis hin zu Büchern über die persönliche Entwicklung: Anne Roumanoff beobachtet ihre Zeitgenossen mit Schadenfreude.

Italiano :

L’esperienza di vita raccontata da una donna esperta, sempre sorpresa e divertita dalle trasformazioni della società: dalle casse automatiche e dai supermercati ai libri di auto-aiuto, dall’instabilità delle relazioni alle trasformazioni del linguaggio, Anne Roumanoff osserva con giubilo i suoi contemporanei.

Espanol :

La experiencia de la vida contada por una mujer experimentada que no deja de sorprenderse y divertirse con las transformaciones de la sociedad: de las cajas automáticas y los supermercados a los libros de autoayuda, pasando por la inestabilidad de las relaciones y las transformaciones del lenguaje, Anne Roumanoff observa con júbilo a sus contemporáneos.

L’événement ANNE ROUMANOFF, L’EXPÉRIENCE DE LA VIE Vias a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE