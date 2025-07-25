Anne Roumanoff Le Spot Mâcon

Anne Roumanoff Le Spot Mâcon mercredi 29 avril 2026.

Le Spot 198 avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 46 – 46 – 46 EUR

20:00:00

2026-04-29

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit. De et avec Anne Roumanoff

Mise en scène Gil Galliot

Productions Little Bros. et Vaillant Productions .

