Anne Roumanoff Nuits Jurassiennes Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier dimanche 23 novembre 2025.

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-11-23 18:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’expérience de la vie ! Nouveau spectacle d’Anne Roumanoff

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société: des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage,Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.

De et avec Anne Roumanoff

Mise en scène Gil Galliot

Productions Little Bros. et Vaillant Productions

Billetterie disponible à l’office de tourisme ( pas de réservation par téléphone). .

Rue du 19 Mars 1962 Juraparc

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01

