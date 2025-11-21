ANNE ROUMANOFF – PALAIS DES CONGRES Montelimar

vendredi 21 novembre 2025.

Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

STRATEGES ORGANISATION PRÉSENTE : ANNE ROUMANOFFL’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société : des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.De et avec : Anne RoumanoffMise en scène : Gil GalliotProductions : Little Bros. et Vaillant Productions

PALAIS DES CONGRES AVENUE DU 14 JUILLET 26200 Montelimar 26