Anne Roumanoff Le K Reims

Anne Roumanoff

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 39 – 39 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Tout public

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.

De et avec Anne Roumanoff

Mise en scène Gil Galliot

Productions Little Bros. et Vaillant Productions .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est billetterie@dhmanagement.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Anne Roumanoff

L’événement Anne Roumanoff Reims a été mis à jour le 2026-01-26 par Reims Tourisme & Congrès