ANNE ROUMANOFF – SALLE LAUGA Bayonne

ANNE ROUMANOFF Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

L’expérience de la vie Nouveau spectacle d’Anne RoumanoffL’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société : des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.De et avec : Anne RoumanoffMise en scène : Gil GalliotProductions : Little Bros. et Vaillant ProductionsMention producteur :La Ville de Bayonne & BLEU CITRON (lic. 2-2022-006186 / 3-2022-006187), en accord avec Vaillant & Little Bros. Productions présentent

SALLE LAUGA Avenue Paul Pras 64100 Bayonne 64