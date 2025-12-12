ANNE ROUMANOFF – THEATRE DES MATHURINS Paris

ANNE ROUMANOFF Début : 2026-02-02 à 20:00. Tarif : – euros.

L’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ? Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société : nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale. Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire.Mise en scène : Gil Galliot Théâtre non accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris 75