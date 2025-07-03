Anne Sexton trio

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

D’après l’ouvrage Transformations dans lequel les contes

de fées des frères Grimm ont été réécrits par Anne Sexton

avec espièglerie et humour noir. Loin du manichéisme ou de

l’édulcoration de la violence prônée par Disney, Anne Sexton

relit de manière personnelle et très intime Blanche-Neige,

Rumpelstikskin, Raiponce, Les douze princesses qui dansent,

Le Prince grenouille, le fameux Petit chaperon rouge et d’autres

contes qui ont bercé notre enfance. Les archétypes collectifs

et la vie singulière d’Anne Sexton s’y entremêlent dans une

narration très transgressive. Justesse et esprit face à la douleur

psychologique sont au coeur de ce recueil qui a déjà touché des

milliers de lecteurs aux États-Unis. Écrit en 1971, Transformations

n’a pas perdu une once de son actualité et de sa pertinence pour

questionner nos représentations sociales et imaginaires. 0 .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Anne Sexton trio Tergnier a été mis à jour le 2025-07-03 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard