Anne Sexton trio Tergnier mardi 24 mars 2026.
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-03-24 18:30:00
fin : 2026-03-24
2026-03-24
D’après l’ouvrage Transformations dans lequel les contes
de fées des frères Grimm ont été réécrits par Anne Sexton
avec espièglerie et humour noir. Loin du manichéisme ou de
l’édulcoration de la violence prônée par Disney, Anne Sexton
relit de manière personnelle et très intime Blanche-Neige,
Rumpelstikskin, Raiponce, Les douze princesses qui dansent,
Le Prince grenouille, le fameux Petit chaperon rouge et d’autres
contes qui ont bercé notre enfance. Les archétypes collectifs
et la vie singulière d’Anne Sexton s’y entremêlent dans une
narration très transgressive. Justesse et esprit face à la douleur
psychologique sont au coeur de ce recueil qui a déjà touché des
milliers de lecteurs aux États-Unis. Écrit en 1971, Transformations
n’a pas perdu une once de son actualité et de sa pertinence pour
questionner nos représentations sociales et imaginaires. 0 .
+33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr
