Anne Sylvestre par Callandjo Chapelle du Lycée Saint Eloi Aix-en-Provence

Anne Sylvestre par Callandjo

Lundi 15 septembre 2025 de 18h30 à 20h30. Chapelle du Lycée Saint Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Présentation de la saison 2025-2026 de l’UPPA et du théâtre Ainsi de Suite avec le spectacle « Anne Sylvestre » par le groupe Callandjo.

Une balade chantée et enchantée en compagnie d’Anne Sylvestre et de ses chansons. Un voyage en poésie, au féminin et en féminisme, en douceur, en humanisme aussi. Ce voyage, nous l’avons voulu vivant, gai, sensible, au gré des mots et des musiques de cette extraordinaire artiste qu’était Anne Sylvestre.

Avec Michèle Sebastia au chant, Alain Weill au piano, et Thierry Gras à la guitare, à l’harmonica et aux arrangements des chansons. .

Chapelle du Lycée Saint Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

English :

Presentation of UPPA’s 2025-2026 season and the Ainsi de Suite theater with the show « Anne Sylvestre » by the Callandjo group.

German :

Vorstellung der Saison 2025-2026 der UPPA und des Theaters Ainsi de Suite mit der Aufführung « Anne Sylvestre » durch die Gruppe Callandjo.

Italiano :

Presentazione della stagione UPPA 2025-2026 e del teatro Ainsi de Suite con lo spettacolo « Anne Sylvestre » del gruppo Callandjo.

Espanol :

Presentación de la temporada 2025-2026 de la UPPA y del teatro Ainsi de Suite con el espectáculo « Anne Sylvestre » del grupo Callandjo.

