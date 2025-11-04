Anne Teresa de Keersmaeker TnBA, grande salle Vitez Bordeaux

Anne Teresa de Keersmaeker 4 – 6 novembre TnBA, grande salle Vitez Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T19:30:00 – 2025-11-04T21:00:00

Fin : 2025-11-06T19:30:00 – 2025-11-06T21:00:00

Danse

Ce spectacle plonge au coeur des Quatre saisons de Vivaldi, incisant et disséquant strate par strate, élément par élément cette musique que tout le monde connaît, comme pour en démêler les fils. Fascinés par l’enregistrement réalisé par la violoniste virtuose Amandine Beyer, Anne Teresa de Keersmaeker et Radouan Mriziga puisent dans cette partition pour interroger le rapport que nous entretenons avec la nature. Reconnaissons-nous encore un chant d’oiseau ? Avons-nous encore quatre saisons distinctes ?

Coréalisation Théâtre national Bordeaux Aquitaine (TNBA), La Manufacture CDCN et Opéra National de Bordeaux

TnBA, grande salle Vitez 3 Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux

