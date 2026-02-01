ANNE WOODWAY QUARTET diner experience Brasserie Aux Deux Ecus Paris

Pour la Saint-Valentin, offrez-vous une parenthèse hors du temps au coeur de Paris. Nichée dans le 1er arrondissement, la brasserie « Aux Deux Ecus » vous accueille pour un dîner romantique où gastronomie et musique s’unissent pour célébrer l’amour. À la lueur des bougies, savourez un menu spécialement imaginé pour l’occasion, mêlant raffinement, produits de saison et touches gourmandes.

Tout au long du repas, Anne Woodway et ses musiciens accompagneront votre soirée de leurs mélodies chaleureuses et envoûtantes, créant une atmosphère intime et élégante, typiquement parisienne.

For Valentine’s Day, treat yourself to a timeless escape in the heart of Paris. Nestled in the 1st arrondissement, the brasserie “Aux Deux Écus” welcomes you for a romantic dinner where gastronomy and music come together to celebrate love.

By candlelight, savor a menu specially created for the occasion, blending refinement, seasonal produce, and gourmet touches. Throughout the evening, the Anne Woodway Quartet (live jazz) will accompany your dinner with warm and captivating melodies, creating an intimate, elegant, and quintessentially Parisian atmosphere.

Le samedi 14 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Reservation au 06 65 46 39 45

Public adultes.

Brasserie Aux Deux Ecus 1 place des Deux Ecus 75001 Paris

https://www.annewoodway.com aufrereantoine03@gmail.com https://fb.me/e/6rHOmZn29 https://fb.me/e/6rHOmZn29



