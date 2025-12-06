Année de la Culture 2025 _ Clap de fin ! Saint-Maximin

Année de la Culture 2025 _ Clap de fin !

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 21:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Alors que l’année touche à sa fin, le Conseil départemental de l’Oise et ses services culturels vous invitent à un dernier rendez-vous festif, au cœur des carrières de Saint-Maximin. Samedi 6 décembre de 14h à 17h, spectacles et activités artistiques gratuites. Infos et résa sur www.mdo.oise.fr

Samedi 6 décembre de 14h à 17h, le Conseil départemental de l’Oise et ses services culturels vous donnent rendez-vous à la Maison de la Pierre, pour une journée exceptionnelle mêlant spectacles de grande qualité et ateliers artistiques. Une occasion unique de vivre l’expérience de la création et de découvrir les savoir-faire qui façonnent notre patrimoine.

De la création de bijoux gallo-romains ou médiévaux à l’initiation au vitrail, en passant par une fresque street art participative), laissez-vous guider dans un voyage artistique hors du commun !

Entrée libre et gratuite (certaines activités sont sur réservation).

Programme détaillé sur le site https://mdo.oise.fr/

OU Rendez-vous dès 18h00 dans les carrières pour une soirée exceptionnelle réunissant la musique, le théâtre et la danse qui se terminera à 21h avec un buffet musical.

Ouvert à tous, sur réservation au 03 44 10 83 00 ou contact-mdo@oise.fr .

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 83 00 contact-mdo@oise.fr

English :

As the year draws to a close, the Conseil départemental de l’Oise and its cultural services invite you to one last festive rendezvous, in the heart of the Saint-Maximin quarries. Saturday December 6, 2pm to 5pm, free shows and artistic activities. Information and bookings at www.mdo.oise.fr

German :

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Conseil départemental de l’Oise und seine Kulturdienste laden Sie zu einem letzten festlichen Treffen in den Steinbrüchen von Saint-Maximin ein. Samstag, 6. Dezember, 14.00 bis 17.00 Uhr, kostenlose Aufführungen und künstlerische Aktivitäten. Infos und Reservierungen unter www.mdo.oise.fr

Italiano :

Alla fine dell’anno, il Conseil départemental de l’Oise e i suoi servizi culturali vi invitano a un ultimo appuntamento festivo nel cuore delle cave di Saint-Maximin. Sabato 6 dicembre dalle 14.00 alle 17.00, spettacoli e attività artistiche gratuite. Informazioni e prenotazioni su www.mdo.oise.fr

Espanol :

A punto de terminar el año, el Conseil départemental de l’Oise y sus servicios culturales le invitan a una última cita festiva en el corazón de las canteras de Saint-Maximin. Sábado 6 de diciembre, de 14:00 a 17:00 h, espectáculos y actividades artísticas gratuitas. Información y reservas en www.mdo.oise.fr

