Année Sévigné 2026 Accord vin, fromages et bouchées truffées Université du Vin Suze-la-Rousse

Année Sévigné 2026 Accord vin, fromages et bouchées truffées

Université du Vin Le Château Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 89 – 89 – 89 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans le cadre de l’ouverture de l’année Sévigné 2026, l’Université du Vin associée aux artisans de la truffe noire organisent avec un sommelier réputé un atelier pour travailler sur les accords vins, fromages et mets truffés le samedi 07 février.

Université du Vin Le Château Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 21 30 contact@universite-du-vin.com

English : Year Sévigné 2026: Wine agreement, cheeses and truffle bites

As part of the opening of the Sévigné 2026 year, the University of Wine associated with the black truffle artisans is organizing a workshop with a renowned sommelier to work on wine pairings, cheeses and truffled dishes on Saturday, February 7th.

