Année1945 Libérer et refonder Guéret

Année1945 Libérer et refonder
Grande salle de la mairie Guéret Creuse
Début : 2025-08-22 14:00:00
fin : 2025-08-25 17:30:00
2025-08-22
Les Amis de la Résistance et de la déportation vous propose une exposition et des conférences.
22 août à 14h30 Documentaire radio Réfugiés et résistants à Bourganeuf Aude Chopplet & Sandrine Durbin
23 août à 14h30 Intervention Christophe Moreigne Réfugiés soviétiques et prisonniers de guerre allemands dans la Creuse en 1945
24 août à 14h30 Conférence Guy Avizou Le Comité de Libération et son rôle dans la libération de la Creuse
25 août à 14h30 ANACR Film sur le Maquis de Rissat .
Grande salle de la mairie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
