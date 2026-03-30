Années 80 Party Plassac
Années 80 Party Plassac samedi 25 avril 2026.
Années 80 Party
7 Allée de la Mairie Plassac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez danser aux rythmes des années 80 grâce à Decibels 33. Un repas vous est proposé par le comité des fêtes de Plassac, vin compris !
Au menu
Assiette de charcuterie
Jambon braisé, pomme de terre, flageolets
Assiette de fromage
Tartelette aux fruits
Vous pourrez profiter d’une buvette sur place.
Prix 20€
N’oubliez pas de réserver votre soirée avant le 20 avril. .
7 Allée de la Mairie Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 08 94
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English : Années 80 Party
L’événement Années 80 Party Plassac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Blaye
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