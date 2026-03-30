Années 80 Party Plassac

Années 80 Party 7 Allée de la Mairie Plassac 2026-04-25

Années 80 Party Plassac samedi 25 avril 2026.

Années 80 Party

7 Allée de la Mairie Plassac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Venez danser aux rythmes des années 80 grâce à Decibels 33. Un repas vous est proposé par le comité des fêtes de Plassac, vin compris !

Au menu
Assiette de charcuterie
Jambon braisé, pomme de terre, flageolets
Assiette de fromage
Tartelette aux fruits

Vous pourrez profiter d’une buvette sur place.

Prix 20€
N’oubliez pas de réserver votre soirée avant le 20 avril.   .

7 Allée de la Mairie Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 08 94 

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English : Années 80 Party

L’événement Années 80 Party Plassac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Blaye

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