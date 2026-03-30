Années 80 Party

7 Allée de la Mairie Plassac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez danser aux rythmes des années 80 grâce à Decibels 33. Un repas vous est proposé par le comité des fêtes de Plassac, vin compris !

Au menu

Assiette de charcuterie

Jambon braisé, pomme de terre, flageolets

Assiette de fromage

Tartelette aux fruits

Vous pourrez profiter d’une buvette sur place.

Prix 20€

N’oubliez pas de réserver votre soirée avant le 20 avril. .

7 Allée de la Mairie Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 08 94

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English : Années 80 Party

L’événement Années 80 Party Plassac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Blaye