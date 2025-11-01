Années folles, Années frivoles ! Musée Mer Marine Bordeaux

Années folles, Années frivoles ! Samedi 14 février 2026, 20h00 Musée Mer Marine Gironde

Tarif plein 11€ / Tarif réduit 8€ (- de 10 ans, Amis du MMM, Carte Jeune)

Profitez d’une Saint-Valentin d’exception avec ce délicieux plongeon dans l’insouciance des années 1920 à 1940, où la vie était une fête perpétuelle, pleine de rires et de légèreté.

Menée avec entrain par un chansonnier, une chanteuse lyrique et un pianiste complice, cette soirée ressuscite l’esprit vif et pétillant des cafés concerts à travers une sélection soigneusement choisie d’extraits d’opérettes et de chansons françaises.

Avec une dose de malice, beaucoup de charme, et une touche de coquinerie, « Années Folles, Années Frivoles » est une soirée où la musique reflète un esprit léger et joyeux, où l’on partage le plaisir simple de rire, de sourire et d’aimer.

Une soirée pour faire vibrer les cœurs… Quoi de mieux pour un 14 février ?

Avec :

Gaëlle Flores (contralto)

Loïc Richard (chant)

Jean-Philippe Guillo (piano)

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

