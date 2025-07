Journée à la mer à Berck-sur-Mer avec 15e en fête Annexe de la Mairie du 15e Paris

Journée à la mer à Berck-sur-Mer avec 15e en fête Annexe de la Mairie du 15e Paris lundi 7 juillet 2025.

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, cet été, Énergie Citoyenne 15 (EC15) propose aux familles et aux seniors des quartiers Falguière et Brancion-Périchaux des journées en bord de mer !

Cap sur les Hauts-de-France et la station balnéaire de Berck-sur-Mer pour profiter de sa plage, la plus vaste du secteur, et profiter de l’air marin !

Seul, en famille ou entre amis, venez profiter d’une belle journée d’été en bord de mer !

Le jeudi 21 août 2025

de 07h00 à 21h00

Le lundi 07 juillet 2025

de 07h00 à 21h00

payant

Adhésion annuelle obligatoire (15€). La sortie s’élève à 10€ par adulte et 5€ par enfant.

Réservation au 06.24.93.49.88 ou à l’adresse mail suivante : assoec15@gmail.com.

Tout public.

Annexe de la Mairie du 15e 154 rue Lecourbe 75015 Le départ et l’arrivée se feront à l’adresse indiquée ci-dessus.Paris