Annie & The Caldwells / Isaiah Collier Plays Coltrane Théâtre du Châtelet Paris

Annie & The Caldwells

Annie Brown Caldwell s’est fait connaître au sein de Staples Jr. Singers. Une formation dans laquelle elle chantait avec ses frères, prêchant la bonne parole. Aujourd’hui, cette matriarche sacrément charismatique est à la tête de ce groupe né dans les 70s lorsqu’avec son mari elle voulut sauver leur fille des tentations de la musique profane, le blues. Après de longues années passées à jouer dans les églises, la famille signe en 2025 l’excellent « Can’t Lose My (Soul) » sur Luaka Bop, le label de David Byrne. Si le message, exclusivement religieux, reste le même, l’orientation musicale a changé, peut-être sous l’influence de la présence d’une nouvelle génération. À la place du gospel racinien tout en sobriété qui marquait les enregistrements du groupe original, c’est en effet un son gorgé d’influences soul et funk qui caractérise ce nouveau projet au format atypique… mais à l’intensité digne des grands disques de blues.

Isaiah Collier Plays Coltrane

La musique d’Isaiah Collier est une alchimie explosive de funk, de spiritual jazz, et de soul. À l’occasion du centenaire de la naissance de John Coltrane, le jeune saxophoniste prodige s’entoure de musiciens d’exception afin de lui rendre hommage. Ils revisiteront son répertoire, et célèbreront ensemble la puissance visionnaire de ce géant du jazz. Ce spectacle est une création en co-production avec Le Volcan (Le Havre), La MC2 (Grenoble), La Filature (Mulhouse), Le Quartz (Brest).

JAM SESSIONS

Après les concerts, le Châtelet ouvre exceptionnellement au public les portes de son somptueux Foyer Nijinski qui, pour l’occasion, se métamorphose en club de jazz… la fête continue donc chaque soir avec une jam session déchaînée ! Aux commandes, le maestro du piano et pilier de la rue des Lombards Fred Nardin !

Textes: Laure Stokober

Dans le cadre du Châtelet fait son Jazz !

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 5 à 45 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T23:00:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/25-26/caldewells-collier-coltrane-centenial/ +33140282840 relation-publiques@chatelet.com https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet