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Annimation Tri des déchets à Nommay Médiathèque La Foyothèque Nommay

Annimation Tri des déchets à Nommay Médiathèque La Foyothèque Nommay mardi 9 juin 2026.

Lieu : Médiathèque La Foyothèque

Adresse : 18B Grande Rue

Ville : 25600 Nommay

Département : Doubs

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Nommay

Annimation Tri des déchets à Nommay

Médiathèque La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 19:30:00

Date(s) :
2026-06-09

Le tri des déchets n’aura bientôt plus de secrets pour vous !
La Foyothèque vous invite à une animation spéciale TRI DES DÉCHETS, animée par le service sensibilisation à l’environnement de PMA !

– Mardi 2 juin
– De 18h à 19h30
– La Foyothèque 18B Grande Rue 25600 NOMMAY
– Pour les ados et les adultes
Gratuit sur inscription
Au programme
– Les bons gestes de tri
– Un exercice pratique (et sans pièges… enfin presque !)
– Des conseils, de la documentation, des sacs et disques de tri à emporter

– Inscriptions auprès de La Foyothèque 03 81 94 70 12 ou mediatheque-nommay@orange.fr
Venez en famille !   .

Médiathèque La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12  mediatheque-nommay@orange.fr

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English : Annimation Tri des déchets à Nommay

L’événement Annimation Tri des déchets à Nommay Nommay a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD