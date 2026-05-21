Annimation Tri des déchets à Nommay Médiathèque La Foyothèque Nommay

Nommay

Annimation Tri des déchets à Nommay

Médiathèque La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09 19:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Le tri des déchets n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

La Foyothèque vous invite à une animation spéciale TRI DES DÉCHETS, animée par le service sensibilisation à l’environnement de PMA !

– Mardi 2 juin

– De 18h à 19h30

– La Foyothèque 18B Grande Rue 25600 NOMMAY

– Pour les ados et les adultes

Gratuit sur inscription

Au programme

– Les bons gestes de tri

– Un exercice pratique (et sans pièges… enfin presque !)

– Des conseils, de la documentation, des sacs et disques de tri à emporter

– Inscriptions auprès de La Foyothèque 03 81 94 70 12 ou mediatheque-nommay@orange.fr

Venez en famille ! .

Médiathèque La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr

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English : Annimation Tri des déchets à Nommay

L’événement Annimation Tri des déchets à Nommay Nommay a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD