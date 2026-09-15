ANNIV’A’GUIBS Brasserie Guib’s Beer Mayenne
vendredi 18 septembre 2026 · Brasserie Guib's Beer · Mayenne
Informations pratiques
Mayenne
ANNIV’A’GUIBS
Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 01:00:00
Date(s) :
2026-09-18
RDV à la brasserie Guib’s Beer pour l’anniversaire !
Pizza Toutatis et Turbofrites
Entrée prix libre .
Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94
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English :
Let’s meet up at Guib’s Beer for the birthday party!
L’événement ANNIV’A’GUIBS Mayenne a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Mayenne Co
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