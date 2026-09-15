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AGENDA · Mayenne

ANNIV’A’GUIBS Brasserie Guib’s Beer Mayenne

vendredi 18 septembre 2026 · Brasserie Guib's Beer · Mayenne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Brasserie Guib's Beer
Adresse
139 Impasse Thomas Alva Edison
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Tarif

Mayenne

ANNIV’A’GUIBS

Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 01:00:00

Date(s) :
2026-09-18

RDV à la brasserie Guib’s Beer pour l’anniversaire !
Pizza Toutatis et Turbofrites
Entrée prix libre   .

Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94 

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English :

Let’s meet up at Guib’s Beer for the birthday party!

L’événement ANNIV’A’GUIBS Mayenne a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Mayenne Co

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