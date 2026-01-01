Anniversaire 10 ans du Millénium

21 Grande Rue Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 17:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Anniversaire 10 ans du Millénium

Soirée anniversaire 10 ans du Millénium karaoké et ambiance musicale by Sev’rine. Entrée libre. De 17h à 23h .

21 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10th anniversary of Millennium

L’événement Anniversaire 10 ans du Millénium Lorris a été mis à jour le 2026-01-21 par OT GATINAIS SUD