Anniversaire 10 ans du Millénium Lorris

Anniversaire 10 ans du Millénium

Anniversaire 10 ans du Millénium Lorris vendredi 30 janvier 2026.

Anniversaire 10 ans du Millénium

21 Grande Rue Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 17:00:00
fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :
2026-01-30

Anniversaire 10 ans du Millénium
Soirée anniversaire 10 ans du Millénium karaoké et ambiance musicale by Sev’rine. Entrée libre. De 17h à 23h   .

21 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10th anniversary of Millennium

L’événement Anniversaire 10 ans du Millénium Lorris a été mis à jour le 2026-01-21 par OT GATINAIS SUD