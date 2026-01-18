Anniversaire 1an de Lu Chamçac Lu Chamçac Champsac

Anniversaire 1an de Lu Chamçac

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez fêter le premier anniversaire de Lu Chamçac, et déguster les bons produits du Food Truck Kourt Circuit et vous donner le temps de ralentir bien entouré en toute convivialité. .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Anniversaire 1an de Lu Chamçac Champsac a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Ouest Limousin