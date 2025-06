Anniversaire 2 ans du Shaka Pub – Chaource 14 juin 2025 11:00

Samedi 14 juin 2025 Chaource Le Shaka Pub fête ses 2 ans, au programme Koëm et Monkey Tonk Blues Band, concerts, braséros, stands, défilé motos, jeux, etc. Feu d’artifice tiré vers 23h Informations et réservations au +33 (0)6 20 59 71 38 Shaka Pub, 1 route de la forêt d’Aumont, Les Bruyères, 10210 Chaource .

