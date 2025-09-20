Anniversaire : 20 ans d’ouverture des Forges au public. Site historique des Forges de Paimpont Paimpont

Anniversaire : 20 ans d’ouverture des Forges au public. 20 et 21 septembre Site historique des Forges de Paimpont Ille-et-Vilaine

Prix de l’entrée : 10€ par adulte, pour la visite et le marché artisanal.

Prix de l’entrée du concert :10€ par adulte, sur inscription.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025, nous fêterons les 20 ans d’ouverture au public, cela vaut bien un programme exceptionnel:

Au menu, pour fêter cet anniversaire,

– Les Forges de Paimpont seront ouvertes au public durant le weekend, de 10h à 18h.

– Un marché artisanal sera présenté avec trois forgerons

– Restauration (Galette saucisse) et buvette

– Samedi 20 septembre à 19h, un concert (Chants et Harpe celtique) est donné dans le Laminoir des Forges.

Site historique des Forges de Paimpont Les Forges, 35380, Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 61 85 48 http://forgesdepaimpont.fr/ Le métier était dur mais ô combien passionnant pour faire fonctionner ces Forges, Témoin exceptionnel de deux révolutions industrielles.

Nous vous présentons, aussi, le travail de ces hommes et de ces femmes en forêt de Brocéliande pour approvisionner ces Forges.

Vous apprécierez cet ensemble de bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques, ainsi que ces maquettes et vidéos afin d’apprécier leur métier jusqu’en 1954.

Un étang, deux hauts fourneaux, un laminoir, une fonderie en restauration, des logements ouvriers, la maison du Maître des Forges… tout un ensemble constituant le village des Forges.

Nous sommes heureux de vous faire partager notre passion pour l’histoire et ce long projet de restauration engagé avec le concours de l’Etat et du Conseil Régional de Bretagne.

