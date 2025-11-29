Anniversaire – 300 ans de la mort d’Alessandro Scarlatti Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Partie 1 : Évolutions de la Sonate chez Scarlatti

Prestations à 15h, 16h et 17h, Salle Collet

La production pour clavier de Domenico

Scarlatti est sans commune mesure avec ses contemporains ou des musiciens qui

le suivent. L’œuvre incarne l’esthétique des Lumières mieux que tout autre

musicien de son temps. On recense 556 sonates. 30 sont notées Essercizi per

gravicembalo (Exercices pour le clavecin), publiées en première édition à

Londres en 1738 et dédié au roi Jean V de Portugal. Ce dernier avait fait venir

le compositeur à Lisbonne pour y enseigner le clavecin à sa fille Maria Barbara,

future reine d’Espagne. Ce seront les seules éditées. Toutes les autres sont

restées à l’état de manuscrit. Comme toute la production de Scarlatti pour le

clavecin, ces sonates, invariablement, sont en un seul mouvement de structure

binaire. En présentant successivement 16 sonates, le Conservatoire montre la

diversité de cette production, leur originalité, et un style d’interprétation,

grâce à la complicité de l’ensemble des professeurs de piano, qui ont fait

travailler ce répertoire à leurs classes, tout au long du trimestre.

Par les élèves du département piano, coordonné par Florent Féral

3 passages à 15h, 16h et 17h – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Partie 2 : Musique vocale et instrumentale chez Scarlatti – Airs, Cappricio & Salve Regina

De 17h45 à 18h30, Salle Collet

Surnommé

« l’Orphée italien » par ses contemporains, Alessandro Scarlatti est

considéré comme un des plus importants compositeurs du baroque italien, tandis

que Domenico doit sa musique à diverses influences espagnoles. On ne sait pas

grand chose de l’enfance de Domenico, napolitain né la même année que Bach et

Haendel, mais on imagine aisément qu’appartenant à une dynastie de musiciens

presque comparable à celle des Bach ou Couperin, le jeune Domenico avait sa

voie toute tracée dans l’ombre de son père Alessandro. Cette dernière partie de

l’après-midi présente des extraits de ces deux grands compositeurs, à

l’inaltérable séduction. Toutes les œuvres dégagent le même charme qu’en leur

temps : immédiat et toujours renouvelé.

Par la classe de chant de Cécile Côte, et le chœur de scène, sous la direction de Marie Deremble-Wauquiez

Entrée libre dans la limite des places disponibles

