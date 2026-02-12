Anniversaire 70 ans de la MJC MJC Héritan Mâcon

Anniversaire 70 ans de la MJC

Retrouvez des expositions et projections de souvenirs !

Un fanzine Hérit’âge la MJC en 2095.

Réalisé par les jeunes adhérents de la MJC, un fanzine est en vente à 2€, disponible à l’accueil ! Vous pouvez aussi le réserver en ligne.

Vendredi 27 février

– à 18h Flash mob !

Rendez-vous place Saint-Pierre pour partager quelques mouvements !

Retrouvez la chorégraphie sur notre site, à découvrir avant de nous rejoindre.

– à 20h Théâtre d’improvisation joyeux anniversaire .

Rien n’est prévu à l’avance puisque tout va sortir de l’imagination des comédiens un spectacle inédit et unique !

Samedi 28 février

-à 11 Flash mob !

Rendez-vous Esplanade Lamartine pour partager quelques mouvements et lancer la fête ensemble !

– à 14h Démos et initiations.

La MJC regorge de talents et de savoir-faire ! Venez découvrir, essayer et apprécier les activités régulières art, danse, sport et bien plus encore.

– à 16h Lecture théâtralisée la MJC fête ses 70 ans .

Remontez le temps à travers une lecture théâtralisée proposée par la troupe du Pendart.

– à 18h30 Temps officiel.

Installation d’une capsule temporelle. Inauguration du bâtiment rénové par le maire de Mâcon. Prenons un verre de l’amitié et partageons ensemble le gâteau pour célébrer les 70 ans !

à 20h30 Bal populaire.

Place à la fête ! Musique, danse et bonne humeur pour clôturer cette journée anniversaire. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

