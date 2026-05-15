Anniversaire 80 ans du basket Artix
Anniversaire 80 ans du basket Artix samedi 20 juin 2026.
Artix
Anniversaire 80 ans du basket
Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Biathlon run and shoot .
11h30 Exposition dédiée à l’histoire des clubs des deux villages, mettant à l’honneur souvenirs et archives.
12h30 Vin d’honneur
13h Repas
15h jeu Le plus grand Lucky Luke qui consiste à marquer le panier avant l’adversaire pour l’éliminer ou ne pas se faire éliminer.
16h30 Match de gala
18h Présentation de toutes les catégories ALCB + photo intergénérationnelle
19h apéritif , soirée grillades et bal avec le podium Epsilon.
Repas sur inscription avant le 30/05. .
Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 74 17 17 80ans@alcbasket.com
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English : Anniversaire 80 ans du basket
L’événement Anniversaire 80 ans du basket Artix a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn
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