Artix

Anniversaire 80 ans du basket

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Biathlon run and shoot .

11h30 Exposition dédiée à l’histoire des clubs des deux villages, mettant à l’honneur souvenirs et archives.

12h30 Vin d’honneur

13h Repas

15h jeu Le plus grand Lucky Luke qui consiste à marquer le panier avant l’adversaire pour l’éliminer ou ne pas se faire éliminer.

16h30 Match de gala

18h Présentation de toutes les catégories ALCB + photo intergénérationnelle

19h apéritif , soirée grillades et bal avec le podium Epsilon.

Repas sur inscription avant le 30/05. .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 74 17 17 80ans@alcbasket.com

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English : Anniversaire 80 ans du basket

L’événement Anniversaire 80 ans du basket Artix a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn