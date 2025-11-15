Anniversaire de la boutique Man’s Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux
Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2025-11-15 13:30:00
fin : 2025-11-15 18:30:00
2025-11-15
Man’s fête sa première année Samedi 15 novembre 2025.
-10% sur la boutique Man’s.
J’ai le plaisir de vous inviter à la fête de ses 1 an à la boutique de créateurs Man’s!
Venez nombreux partager ce temps fort de la boutique.
Ouverture de 10H à 12H et de 13H30 à 18H30. .
Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr
