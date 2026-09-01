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Anniversaire de la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran

samedi 19 septembre 2026 · Bahus-Soubiran

Anniversaire de la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
240 Chemin de Fléton
Ville
40320 Bahus-Soubiran
Département
Landes
Tarif

Bahus-Soubiran

Anniversaire de la Brasserie du Bahus

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Concert Metallica à la brasserie du Bahus.
Concert : @somekindofpuppet , tribute Metallica, les maîtres sont de retour pour 2h de concert survolté !
Restauration : @smoker_francais , du poulet, du cochon, le tout fumé, accompagné de superbes frites à la graisse de bœuf.
Nouvelles bières, jeux concours, goodies.
On vous attend nombreuses et nombreux pour cette soirée   .

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04 

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English : Anniversaire de la Brasserie du Bahus

L’événement Anniversaire de la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie

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