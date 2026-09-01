Informations pratiques

Bahus-Soubiran

Anniversaire de la Brasserie du Bahus

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Concert Metallica à la brasserie du Bahus.

Concert : @somekindofpuppet , tribute Metallica, les maîtres sont de retour pour 2h de concert survolté !

Restauration : @smoker_francais , du poulet, du cochon, le tout fumé, accompagné de superbes frites à la graisse de bœuf.

Nouvelles bières, jeux concours, goodies.

On vous attend nombreuses et nombreux pour cette soirée .

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04

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English : Anniversaire de la Brasserie du Bahus

L’événement Anniversaire de la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie