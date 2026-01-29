Anniversaire de la Brasserie la Feuille Rouge La Scierie Vancé

Anniversaire de la Brasserie la Feuille Rouge La Scierie Vancé samedi 25 avril 2026.

Début : 2026-04-25 15:00:00
2026-04-25

Venez fêter la première année de la brasserie : dégustation, jeux, musique, restauration… Une journée/soirée dans un cadre sympathique autour d’une bonne bière.   .

La Scierie Brasserie La Feuille Rouge Vancé 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 95 32 53 91  paul@lafeuillerouge.com

