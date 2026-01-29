Anniversaire de la Brasserie la Feuille Rouge La Scierie Vancé

Anniversaire de la Brasserie la Feuille Rouge

La Scierie Brasserie La Feuille Rouge Vancé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 01:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez fêter la première année de la brasserie : dégustation, jeux, musique, restauration… Une journée/soirée dans un cadre sympathique autour d’une bonne bière. .

La Scierie Brasserie La Feuille Rouge Vancé 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 95 32 53 91 paul@lafeuillerouge.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Anniversaire de la Brasserie la Feuille Rouge Vancé a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays Perche Sarthois