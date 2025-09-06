Anniversaire de la Brasserie Philomenn ! Parc Sainte Catherine Tréguier
Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d'Armor
Début : 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06 01:00:00
2025-09-06
Rendez vous le 6 septembre pour les 19 ans de la Brasserie !
Avec au programme
– The Bloyet Brothers
– Ndiaz
– Les Glochos
– DJ Hermann Lopez
Food truck, tatoo shop. Entrée gratuite ! .
Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52
