Anniversaire de la Libération de la Poche de Royan place Foch Royan
Anniversaire de la Libération de la Poche de Royan place Foch Royan vendredi 17 avril 2026.
Anniversaire de la Libération de la Poche de Royan
place Foch Monument aux Morts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 11:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
.
place Foch Monument aux Morts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Anniversaire de la Libération de la Poche de Royan Royan a été mis à jour le 2026-02-25 par Mairie de Royan