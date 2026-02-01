Anniversaire de la piscine Georges Hermant (55 ans) Piscine Georges Hermant Paris

Venez fêter plus d’un demi-siècle de baignade lors d’un après-midi festif et déjanté. Le mercredi 11 février, de 14h à 17h, la piscine Georges Hermant sort le grand jeu pour ses 55 ans avec un programme qui va faire des vagues.

L’adresse de la piscine : 8-10 Rue David d’Angers, 75019 Paris

Au programme des festivités :

Grand Splash ! : Participez à des activités ludiques et des délires aquatiques directement dans le bassin.

: Participez à des activités ludiques et des délires aquatiques directement dans le bassin. Atelier Pinceaux : Un stand de maquillage festif sera installé à l’accueil pour transformer petits et grands.

: Un stand de maquillage festif sera installé à l’accueil pour transformer petits et grands. Défi Gonflé : Relevez le challenge lors d’un concours de customisation et de maquillage de ballons.

: Relevez le challenge lors d’un concours de customisation et de maquillage de ballons. Smile ! : Un instant photo est prévu pour immortaliser votre passage et célébrer les 55 ans de la piscine.

: Un instant photo est prévu pour immortaliser votre passage et célébrer les 55 ans de la piscine. Pause Gourmande : Un moment de dégustation est offert pour reprendre des forces après l’effort.

Le mercredi 11 février 2026

de 14h00 à 17h00

payant

L’entrée à la piscine est tarifée à 3,5 euros en plein tarif.

Tout public.

Piscine Georges Hermant 10, rue David d’Angers 75019 Paris

https://piscine-georgeshermant.fr/ +33153384930 contact@piscine-georgeshermant.fr



