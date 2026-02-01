Anniversaire de la piscine Georges Hermant (55 ans) Piscine Georges Hermant Paris
Anniversaire de la piscine Georges Hermant (55 ans) Piscine Georges Hermant Paris mercredi 11 février 2026.
Venez fêter plus d’un demi-siècle de baignade lors d’un après-midi festif et déjanté. Le mercredi 11 février, de 14h à 17h, la piscine Georges Hermant sort le grand jeu pour ses 55 ans avec un programme qui va faire des vagues.
L’adresse de la piscine : 8-10 Rue David d’Angers, 75019 Paris
Au programme des festivités :
- Grand Splash ! : Participez à des activités ludiques et des délires aquatiques directement dans le bassin.
- Atelier Pinceaux : Un stand de maquillage festif sera installé à l’accueil pour transformer petits et grands.
- Défi Gonflé : Relevez le challenge lors d’un concours de customisation et de maquillage de ballons.
- Smile ! : Un instant photo est prévu pour immortaliser votre passage et célébrer les 55 ans de la piscine.
- Pause Gourmande : Un moment de dégustation est offert pour reprendre des forces après l’effort.
Le mercredi 11 février 2026
de 14h00 à 17h00
payant
L’entrée à la piscine est tarifée à 3,5 euros en plein tarif.
Tout public.
Piscine Georges Hermant 10, rue David d’Angers 75019 Paris
https://piscine-georgeshermant.fr/ +33153384930 contact@piscine-georgeshermant.fr
