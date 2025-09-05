Anniversaire de la radio FDL et émission en direct Centre du village et siège de la radio Luzy

Centre du village et siège de la radio 2 Place Chanzy Luzy Nièvre

Début : 2025-09-05 09:00:00

fin : 2025-09-05 23:00:00

2025-09-05

La radio FDL fête ses 25 ans et inaugure officiellement sa seconde fréquence, 90.1.

A cette occasion, l’émission « Près de Chez Vous » aura lieu de 9h à 12h en direct de la foire mensuelle.

Concert gratuit du « Caribou Volant » à 12h.

Visite libre des studios l’après-midi.

A partir de 18h et jusqu’à 23h soirée dansante gratuite, en direct et en public, 2 place Chanzy, avec Zydecajun, Musiplex et YOR. Infos au 06 09 69 91 55. .

Centre du village et siège de la radio 2 Place Chanzy Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 69 91 55

