Anniversaire de l’arrivée de Monet à Giverny (Journée familles) Musée des impressionnismes Giverny

Anniversaire de l’arrivée de Monet à Giverny (Journée familles)

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Pour célébrer l’arrivée de Claude Monet à Giverny et la vie familiale animée qu’il y menait, le musée invite petits et grands à un après-midi ludique et convivial au cœur du jardin du musée.

Les familles pourront partir à la découverte du lieu grâce à un livret conçu comme une chasse au trésor, à parcourir librement dans le jardin, sur les pas du peintre. De 14h à 17h, un atelier de création textile autour de l’œuvre Champ de coquelicots. Environs de Giverny, exposé dans les galeries du musée accueillera les petits et les grands au cœur du jardin.

À 15h30, une mini-conférence spécialement accessible aux enfants sera proposée dans l’auditorium (durée 30 minutes) pour découvrir, de façon simple et vivante, qui était Claude Monet et pourquoi Giverny a tant compté pour lui.

Un moment joyeux pour observer, jouer et apprendre ensemble.

Programme

De 14h à 18h

Chasse au trésor gratuite offerte à l’entrée dans le hall du musée (dans les galeries de l’exposition et dans le jardin).

De 15h30 à 16h

Mini conférence de 30 min sur Claude Monet accessible aux familles. Sur réservation en ligne uniquement, sur limite des places disponibles.

Le formulaire d’inscription sera mis en ligne le mercredi 8 avril.

De 14h à 17h

Atelier tapisserie autour du tableau Champ de coquelicots. Environs de Giverny

Cet atelier au cœur du jardin du musée permettra à chacun de participer à sa mesure à la confection d’une tapisserie qui, une fois terminée, sera exposée au musée des Beaux-Arts de Rouen. Quelle que soit la manière ou le temps à accorder à l’atelier tricot, crochet, fabrication de pompon ou disposition des carrés de laine sur un puzzle géant participez à cette œuvre géante en l’honneur de Monet.

Piloté par l’association Citémômes, ce projet international Tricote un sourire , est une démarche artistique et participative organisée depuis 2014.

Public Familles, à partir de 4 ans

Gratuit sans réservation

Durée À tout moment entre 14h et 17h .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Anniversaire de l’arrivée de Monet à Giverny (Journée familles)

L’événement Anniversaire de l’arrivée de Monet à Giverny (Journée familles) Giverny a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération