Fêtons ensemble les 15 ans de l’association, organisatrice d’actions humanitaires au Bénin et à Madagascar.

Samedi 21 juin de 18h à 21h, à la salle des fêtes de Vérargues.

Court-métrage présentant l’association, ses activités et ses nouvelles réalisations.

Avec un spectacle des « Cigales du Grésas ».

Apéritif et mouclade offerts par l’association/

Entrée libre pour tous. .

Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 01 09

English :

Let’s celebrate the 15th anniversary of the association, which organizes humanitarian actions in Benin and Madagascar.

Saturday June 21, from 6pm to 9pm, at the Vérargues village hall.

German :

Feiern Sie gemeinsam das 15-jährige Bestehen des Vereins, der humanitäre Aktionen in Benin und Madagaskar organisiert.

Samstag, 21. Juni, von 18 bis 21 Uhr, im Festsaal von Vérargues.

Italiano :

Festeggiamo il 15° anniversario dell’associazione, che organizza progetti umanitari in Benin e Madagascar.

Sabato 21 giugno dalle 18.00 alle 21.00, presso la sala del villaggio di Vérargues.

Espanol :

Celebremos el 15º aniversario de la asociación, que organiza proyectos humanitarios en Benín y Madagascar.

Sábado 21 de junio, de 18.00 a 21.00 h, en el ayuntamiento de Vérargues.

