Anniversaire de l’Auberge Ste Honorine / Concert des Blancs Becs, Auberge Sainte Honorine la Guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume

Anniversaire de l’Auberge Ste Honorine / Concert des Blancs Becs Vendredi 17 avril, 18h30 Auberge Sainte Honorine la Guillaume Orne

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00

Auberge Sainte Honorine la Guillaume 111 rue des commerces Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.38.85.36 »}]

C’est les 1 an du restaurant! On fait la fête sur du blues rock paysan avec Les Blancs Becs ! Bar et petite restauration dès 18h30. Concert et piste de danse à partir de 20h. Artistes au chapeau.