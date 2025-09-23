Anniversaire de l’Inter-Actif Hexagone Autun

mardi 23 septembre 2025.

Anniversaire de l’Inter-Actif

Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-09-23 14:30:00

fin : 2025-09-23 18:00:00

2025-09-23

J’ai le plaisir de vous inviter à un moment convivial à l’occasion du 1er anniversaire de L’Inter-Actif, votre tiers-lieu dédié au bien vivre et santé !

Au programme

– Spectacle-forum « Vieillir heureux ! » par la compagnie Compagnie Les Désaxés Théâtre Compagnie de Théâtre,

– Débat-échange animé par Arnaud Pirodon, psychologue,

– Temps convivial témoignages, présentation d’activités, rencontres…

Entrée gratuite sur inscription. .

Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 20 72 78 linter-actif@mutualite-71.fr

