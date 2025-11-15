Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Anniversaire de Pañvrid Mammenn

Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor

Venez fêter les 25 ans de l’association! A partir de 14h, animations gratuites, à 19h, repas crêpes suivi à 21h d’un fest-noz. A la salle socio-culturelle.   .

Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 92 10 

