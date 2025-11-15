Anniversaire de Pañvrid Mammenn Pommerit-le-Vicomte
Anniversaire de Pañvrid Mammenn Pommerit-le-Vicomte samedi 15 novembre 2025.
Anniversaire de Pañvrid Mammenn
Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 23:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Venez fêter les 25 ans de l’association! A partir de 14h, animations gratuites, à 19h, repas crêpes suivi à 21h d’un fest-noz. A la salle socio-culturelle. .
Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 92 10
