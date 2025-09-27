Anniversaire d’Emmaüs Mundo dans la Vallée de la Bruche Saulxures

Anniversaire d’Emmaüs Mundo dans la Vallée de la Bruche Saulxures samedi 27 septembre 2025.

Anniversaire d’Emmaüs Mundo dans la Vallée de la Bruche

2 Rue de Bénaville Saulxures Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

La ferme solidaire Emmaüs Mundo fête ses 5 ans dans la vallée de la Bruche. A l’occasion, profitez d’un programme varié concert, visites guidées du site, boutique de seconde main, jeux pour petits et grands, petite restauration et bien plus encore !

La boutique d’Emmaüs Mundo fête ses 5 ans dans la vallée de la Bruche !

Au programme

– Concert

– Visites guidées du site

– Boutique de seconde main

– Jeux pour petits et grands

– Petite restauration

– Et bien plus encore ! .

2 Rue de Bénaville Saulxures 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 7 87 53 14 09

English :

The Emmaüs Mundo solidarity farm celebrates its 5th anniversary in the Bruche Valley. For the occasion, enjoy a varied program including concerts, guided tours of the site, a second-hand store, games for young and old, snacks and much more!

German :

Der solidarische Bauernhof Emmaüs Mundo feiert sein 5-jähriges Bestehen im Bruche-Tal. Genießen Sie zu diesem Anlass ein abwechslungsreiches Programm: Konzert, Führungen über das Gelände, Second-Hand-Laden, Spiele für Groß und Klein, kleine Snacks und vieles mehr!

Italiano :

La fattoria solidale Emmaüs Mundo festeggia il suo 5° anniversario nella valle di Bruche. Per l’occasione è previsto un programma vario, che comprende un concerto, visite guidate al sito, un negozio dell’usato, giochi per grandi e piccini, merende e molto altro ancora!

Espanol :

La granja solidaria Emmaüs Mundo celebra su 5º aniversario en el valle del Bruche. Disfruta de un programa variado para celebrar la ocasión, que incluye un concierto, visitas guiadas por el lugar, una tienda de segunda mano, juegos para pequeños y mayores, aperitivos y ¡mucho más!

L’événement Anniversaire d’Emmaüs Mundo dans la Vallée de la Bruche Saulxures a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche