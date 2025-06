Anniversaire des 1000 ans du château d’Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin 12 juillet 2025 22:00

Anniversaire des 1000 ans du château d’Angles-sur-l’Anglin Place du Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin Vienne

Spectacle historique de plein air sur scène. Son et lumières avec projections par un professionnel dans le jardin du Presbytère. Reconstitution historique par la troupe des Maillanbus avec la participation des villageois d’Angles-sur-l’Anglin et des alentours. Plus de 150 costumes ont été réalisés par des couturières bénévoles pour une cinquantaine de figurants. Restauration et buvette sur place. .

Place du Champ de Foire

Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 60 86

