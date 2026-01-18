Anniversaire des 450 ans de la naissance de Janouille Salle d’Aquitaine Monflanquin

Anniversaire des 450 ans de la naissance de Janouille

Présentation de l’année 2026 qui fêtera les 450 ans de la naissance de Janouille présentation des manifestations et apéritif offert par l’association Les Amis de Janouille.

Réservation conseillée.

Salle d'Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 39 27 lesamisdejanouille@gmail.com

English : Anniversaire des 450 ans de la naissance de Janouille

Presentation of the year 2026, which will celebrate the 450th anniversary of Janouille’s birth: presentation of events and aperitif offered by the association Les Amis de Janouille.

Reservations recommended.

