Anniversaire des brodeuses d’Heudicourt Heudicourt

Anniversaire des brodeuses d’Heudicourt
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-19
À l’occasion du 20 ème anniversaire des brodeuses d’Heudicourt découvrez
– L’exposition de leurs ouvrages (possibilité d’en acheter ou d’en commander).
– Les explications et démonstrations des différentes techniques de broderies utilisées.
Tombola gratuite .
Mairie Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 57 13
