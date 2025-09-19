Anniversaire des brodeuses d’Heudicourt Heudicourt

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

À l’occasion du 20 ème anniversaire des brodeuses d’Heudicourt découvrez

– L’exposition de leurs ouvrages (possibilité d’en acheter ou d’en commander).

– Les explications et démonstrations des différentes techniques de broderies utilisées.

Tombola gratuite .

Mairie Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 57 13

