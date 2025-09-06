Anniversaire des un an du Central Vapeur Le Central Vapeur Crest
Anniversaire des un an du Central Vapeur Le Central Vapeur Crest samedi 6 septembre 2025.
Anniversaire des un an du Central Vapeur
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 17:30:00
fin : 2025-09-06 00:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Le Central Vapeur fête ses un an d’ouverture de manière symbolique avec un programme de folie !
.
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr
English :
Central Vapeur is symbolically celebrating its one-year anniversary with an extravagant program!
German :
Das Central Vapeur feiert sein einjähriges Bestehen auf symbolische Weise mit einem verrückten Programm!
Italiano :
Central Vapeur festeggia simbolicamente il suo primo anniversario con un programma pazzesco!
Espanol :
Central Vapeur celebra simbólicamente su primer aniversario con un programa de locura
L’événement Anniversaire des un an du Central Vapeur Crest a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme